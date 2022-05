Un'altra verità, le anticipazioni dell'ultima puntata

Martedì 10 maggio (ore 21.20) Canale 5 propone il terzo - e ultimo - appuntamento con Un’altra verità, miniserie ricca di suspense e colpi di scena. Audry, la protagonista della storia, fa delle scoperte sconcertanti. Ma nel frattempo il serial killer Itsas terrorizza la regione di Biarritz. Scopri tutte le anticipazioni degli episodi finali.

Un’altra verità: anticipazioni del quinto e del sesto episodio

Atto conclusivo per Un’altra verità, la tesa miniserie di Canale 5 che per l’occasione riserva più di un colpo di scena. Audry (interpretata da Camille Lou) scopre l’identità di colei che ha cercato di investirla: si tratta di Marianne, la moglie di Franck. Mentre Jean indaga sull’oscuro passato di sua moglie, Ana è impegnata nelle indagini riguardanti Madeleine: per ottenere informazioni incontra un uomo rintracciato sulla stessa app che utilizzava la donna. Scopriamo poi che la sera dell’aggressione Madeleine era andata a cambiarsi proprio a casa di Ana, appena prima di raggiungere Paxti. Ed è proprio lì che fece una lugubre scoperta. Mentre gli eventi si susseguono, continua la caccia al serial killer: dopo ben 20 anni Itsas è tornato ed è ben intenzionato a uccidere ancora. Per impedire nuove scie di sangue occorre fermarlo in tempi brevi.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (martedì 10 maggio)

Il quinto e il sesto episodio di Un’altra verità vanno in onda martedì 10 maggio in prima tv alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Play.