Un altro domani, le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022

Un altro domani si articola su due piani temporali: nella Spagna contemporanea Julia è indaffarata con il concorso all’elezione di borgo spagnolo più bello; nella Guinea degli anni ’50 Victor chiede a Carmen se vuole fidanzarsi con lui. Poco dopo la donna è vittima di un’aggressione. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 agosto.

Spagna, oggi. Julia vuole prepararsi al meglio per il concorso per il borgo più bello della Spagna. Per Robledillo si tratterebbe di una conferma, eppure non tutti sono entusiasti dell’idea: quando la ragazza chiede una mano a Tirso, quest’ultimo appare ben poco entusiasta. La ragazza chiede dunque aiuto a Sergio, nonostante le differenze di veduta sull’organizzazione. Quest’ultimo pensa anche di lasciare il paese, convinto che tra lui e Julia il dialogo si sia ormai ridotto ai minimi storici. Durante la premiazione Julia dovrà fare una scelta difficile: due amici chiedono il suo aiuto. Guinea, anni ’50. Carmen riceve le scuse di Patricia, che la invita anche a fare ritorno a casa. La ragazza sembra apprezzare il gesto, ma le dice che vuole trattenersi ancora un po’ dai Velez de Guara, per riflettere. Victor si fa ufficialmente aventi e chiede a Carmen di fidanzarsi ufficialmente. La donna però gli dice che ha bisogno di tempo per pensarci. Mentre Francisco deve fare i conti con i suoi problemi finanziari (e le pressioni del capo dei trasportatori, che lo minaccia), un uomo aggredisce Carmen in fabbrica.

Dove vedere Un altro domani

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.35 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.