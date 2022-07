La nuova settimana di “Un altro domani” vede le due protagoniste, Julia e Carmen, in seria difficoltà: entrambe, l’una nella Spagna contemporanea e l’altra nella Guinea degli anni ’50, non riescono ad avviare le proprie attività. Nel frattempo Augustina è colpita da una fatale polmonite. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio.

Un altro domani, le anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022

Nella Spagna contemporanea Julia scopre il motivo della mancata concessione della licenza commerciale: non è lei la proprietaria della rimessa dove ha sede la bottega. Ma la donna non demorde ed è intenzionata a trovare il padrone e farsi concedere la licenza. Scopre così l’identità del proprietario: si tratta di Mario, che sembra non avere intenzione di cedere il permesso. Nella Guinea degli anni ’50 Carmen è indaffarata con la nuova linea di produzioni di mobili, quando Augustina viene colpita da una polmonite. La ragazza mette dunque da parte le sue ambizioni, occupandosi a tempo pieno di Augustina, la cui malattia va man mano peggiorando, fino alla fatale morte, che rivelerà una incredibile verità. Nel frattempo Patricia è molto preoccupata per suo figlio Angel, credendo che possa essersi messo nei pasticci.

Dove vedere Un altro domani (dall’11 al 15 luglio 2022)

