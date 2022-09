Nei nuovi episodi di “Un altro domani” si dipanano eventi tra passato e presente. Nel primo arco temporale, Julia riceve una clamorosa notizia: in procinto di affrontare la gravidanza, scopre invece che non è incinta; nel passato, Carmen accetta di sposare Francisco, ma medita la fuga con il suo amato Kiros. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022.

Un altro domani, le anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Nella Spagna di oggi Sergio chiede a Julia di ricominciare, specificando di essersi pentito della fuga. La giovane donna accetta l’avvicinamento dell’uomo e decidono di seguire insieme la gravidanza di lei; ma incombe la figura di Diana, che pretende che le siano affidate diverse decisioni. Quando Julia va dal ginecologo riceve una incredibile notizia: non è incinta. La donna è molto impegnata anche con il lavoro, alle prese con un grande carico di mobili da consegnare ad un negozio di Barcellona. Quando c’è da ufficializzare il loro divorzio, Julia e Sergio decidono di organizzare una festa. Intanto Tirso confida a Elena che suo fratello Jorge (padre di Erik) è in prigione per omicidio. A Rio Muni, negli anni ’50, Carmen nell’ingannare il padre e la comunità accetta la proposta di matrimonio di Victor. In realtà ha intenzione di fuggire con Kiros, ma i preparativi delle nozze cominciano a darle dei fastidi. Dopo averla licenziata, Patricia offre a Carmen l’opportunità di tornare a lavorare per lei in ebanisteria. La donna ha intenzione di accettare, anche se Kiros non è contento.

Dove vedere Un altro domani (dal 12 al 16 settembre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal 12 al 16 settembre alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.