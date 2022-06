Seconda settimana di programmazione per Un altro domani, serie spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Julia fa clamorosamente saltare le sue nozze il giorno stesso della celebrazione. Intanto vediamo Carmen che si mette alla ricerca di medicine in grado di salvare il braccio di Kiros. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda dal 13 al 17 giugno.

Un altro domani, le anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022

Un colpo di scena apre la settimana di Un altro domani: il giorno stesso del matrimonio Julia decide che non vuole più sposarsi. La sua famiglia è sotto shock e gli invitati, prevalentemente clienti dell’azienda di famiglia, sono increduli. Intanto Sergio sparisce e Julia comincia a essere preoccupata. La ragazza si sfoga con Tirso: sarà proprio quest’ultimo a ritrovare Sergio. Intanto Victor vorrebbe ribellarsi a Ventura e Carmen prova a salvare Kiros, vittima di un’infezione grave causata da una brutta ferita. L’uomo rischierebbe di perdere il braccio e Carmen si mette così alla ricerca delle medicine che potrebbero scongiurare l’amputazione: cerca così l’aiutodi Ines che, inizialmente infastidita, finisce con l’aiutarla. Successivamente vediamo Julia e Sergio in fase di riavvicinamento: i due trascorrono la notte insieme e decidono di sposarsi mediante una cerimonia scarna, con pochi invitati e senza gli ingombranti genitori.

Dove vedere Un altro domani

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.