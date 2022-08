Causa giorno di Ferragosto, la settimana di “Un altro domani” sarà più breve: le puntate andranno infatti in onda dal martedì al venerdì. Julia rifiuta ancora una volta l’aiuto di Sergio; poco dopo arriva alla bottega un importante e ricco ordine: dietro questo acquisto si cela una vecchia conoscenza di Carmen. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda dal 16 al 19 agosto.

Un altro domani, le anticipazioni dal 16 al 19 agosto 2022

Sergio offre per un’ultima volta a Julia un aiuto per la bottega, ma la donna rifiuta, dicendogli che vuole fare tutto da sola. Rassegnato, l’uomo decide di partire. Alla giovane donna arriva un imponente ordine di mobili a nome Mia Yaco. Evidentemente una identità inventata da qualcuno: Julia comincia a indagare insieme ai suoi collaboratori per scoprire l’identità di questa persona. Dopo tante ricerche esce fuori il nome di Mario, un vecchio amico di sua nonna Carmen. L’uomo confida a Julia di aver notato una somiglianza straordinaria tra lei e sua nonna ed anche per questo ha deciso di affrontare questa grande spesa e ad aiutarla con l’attività. Nella Guinea degli anni ’50 Victor è su tutte le furie per essere stato rifiutato da Carmen e ne parla con Kiros. Intanto Elena riprende a trascorrere del tempo con Maria.

Dove vedere Un altro domani

Le puntate di Un altro domani vanno in onda da martedì 16 a venerdì 19 agosto alle 15.35 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.