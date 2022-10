Nel corso della nuova settimana di “Un altro domani” Julia e Sergio si trovano alle strette: Diana scopre un elemento compromettente e forse la coppia non può più nascondersi. E mentre Victor è in procinto di chiedere pubblicamente la mano di Carmen, quest’ultima si prepara a fuggire dalla Guinea insieme a Kiros. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 a sabato 21 ottobre 2022.

Un altro domani, le anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022

Nella Spagna contemporanea, Julia, madre di Diana, trova un calzino da uomo sotto il letto della figlia. Una scoperta per lei inammissibile: a suo dire la giovane donna non può andare a letto con un uomo ignoto e, come non bastasse, nella camera di fianco alla sua; comincia allora ad indagare e a fare domande in giro. Quando Julia si rende conto che non può saldare il debito economico con la madre, si appresta a renderle il denaro, ma un ignoto paga di tasca sua l’intera cifra. Contenta per la sua bottega, Julia deve però fare i conti con una forma di stanchezza che si trascina dietro da un po’ di giorni: il motivo di tale stato riserverà una sorpresa. Sergio chiede a Julia di tornare ufficialmente insieme a lui. Nella Guinea del passato, Angel e Ines sono stati scoperti da Alicia in teneri atteggiamenti e adesso temono che possa rivelare a tutti il loro segreto. Ciò significherebbe troncare per sempre la loro storia d’amore. Nel frattempo c’è grande fermento per la festa organizzata per permettere pubblicamente a Victor di chiedere la mano di Carmen. Quello che nessuno sospetta è che la ragazza ha progettato la fuga con Kiros.

Dove vedere Un altro domani (dal 17 al 21 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre invisibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.