La morte di Augustina getta nello sconforto sua figlia, Carmen. La ragazza capisce che la responsabilità dell’accaduto è di Patricia che, astutamente, fa ricadere la colpa su Sibei. Intanto è tutto pronto per l’apertura della bottega di Julia. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio.

Un altro domani, le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Nella Spagna contemporanea dopo un dialogo con Tirso, Julia decide che la persona più indicata a organizzare l’inaugurazione della sua bottega è sua madre; anche se è molto rammaricata dell’assenza di Sergio e Diana. Intanto Tirso ed Elena si mettono alla ricerca della ricevuta del pagamento dell’assicurazione. Diana esorta Sergio a riconquistare Julia, mentre Maria è tormentata dagli atti di bullismo ricevuti, ma si rifiuta di denunciare l’accaduto. Nella Guinea degli anni ’50 la morte di Augustina continua a tenere banco.

Il medico afferma che la sua dipartita è dovuta a una somministrazione di farmaci sbagliati. Carmen pensa che la responsabilità dell’accaduto potrebbe essere di Patricia: la ragazza finisce con l’accusare pubblicamente la donna della morte di sua madre. Ad avere la peggio è però Sibei, che dopo essere stata interrogata da Carmen, subisce le minacce di Patricia, che la costringe ad assumersi le colpe per la morte di Augustina. Carmen addirittura diserta i funerali per non incrociare Patricia sulla sua strada. La ragazza prende allora una delicata decisione: quella di lasciare la casa paterna

Dove vedere Un altro domani (dal 18 al 22 luglio 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.