La settimana di “Un altro domani” presenta dei drammatici risvolti alle due linee narrative: l’attività di Julia versa in cattive acque e, ubriaca, la donna farà uno sconsiderato gesto. Indagando sulle responsabilità dell’incendio in fabbrica, Carmen scopre che suo padre è responsabile del misfatto.Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 agosto.

Un altro domani, le anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022

Nella Spagna contemporanea Julia sembra essere contenta dei recenti affari della sua bottega, ma Diana le ricorda come stanno davvero le cose e che le restano soltanto due settimane per restituire i soldi che la madre le ha prestato. Le suggerisce, dunque, di iniziare a produrre mobili più economici. Nel frattempo Cloe ha rotto con Ribeiro per iniziare una relazione con Dani, non sapendo che dietro questa identità si cela Maria. Quest'ultima comincia a pensare che il gioco le stia sfuggendo di mano. In un momento di disperazione, senza personale e con pochi soldi, un'ubriaca Julia distrugge la bottega.

In Guinea (anni ’50) la Guardia Coloniale inizia ad indagare sull'incendio del magazzino. In principio, per salvare gli operai, Carmen prova a tenere nascosta la festa che si è tenuta in fabbrica, ma Mabale finisce in manette come unico sospettato. Durante un colloquio con la moglie dell’uomo morto nell’incendio, Carmen e Victor scoprono che Francisco ha dato del denaro a Bernardo per appiccare l’incendio. Carmen deve prendere una difficile decisione: denunciare suo padre o mentire e far cadere la colpa su Mabale? Patricia riesce a far scagionare Mabale, mentre Carmen scopre che il padre ha agito in tal modo per ottenere soldi necessari per saldare un debito con losche persone. L'uomo chiede alla figlia di aiutarlo accettando si sposare Francisco.

Dove vedere Un altro domani (22 al 26 agosto 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 agosto alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.