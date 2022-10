Nuova settimana con la soap spagnola “Un altro domani”, che segue parallelamente le vicende di due donne, nonna e nipote, vissute in differenti epoche. Negli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 28 ottobre 2022 vediamo Julia e Sergio che, dopo aver ufficializzato il loro amore, potrebbero diventare soci in affari; mentre Carmen rifiuta le scuse di Victor.

Un altro domani, le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Nella Spagna contemporanea, la notizia del ritorno di fiamma tra Julia e Sergio comincia a circolare. La reazione di Diana è molto favorevole ed esprime tutta la sua felicità alla figlia. Julia è però indaffarata anche in altre vicende, come la gravosa multa che dovrebbe pagare: si reca alla Previdenza Sociale per provare a farsi togliere il pagamento, ma non ottiene il successo sperato e, quando chiede aiuto a Sergio, quest'ultimo le propone in cambio di diventare soci in affari.

Nella Guinea del passato, Kiros riceve da Mabalé la notizia che le casse che vengono segretamente trasportate sui camion contengono delle armi. Kiros invita il suo caro amico a tacere e non rivelare a nessuno la sua scoperta. Nel frattempo Victor si reca a casa di Carmen per chiederle perdono con un mazzo di fiori, ma la donna non vuole nemmeno vederlo. Poco dopo l'uomo si confronta con Linda e ha l'idea di regalare a Carmen un pappagallo grey gabon. Intanto Angel presenta le sue dimissioni a Ventura, che lo costringe però a farsi vedere un’ultima volta per una riunione con importanti manager delle aziende di tabacco.

Dove vedere Un altro domani (dal 24 al 28 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre invisibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.