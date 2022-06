La nuova settimana di Un altro domani, soap opera spagnola di Canale 5, inizia con una incredibile decisione di Julia, che vuole già divorziare da Sergio: non riesce infatti a sopportare di essere stata precedentemente ingannata dal marito. Negli anni ’50, anche Carmen appare in difficoltà: è ingiustamente accusata di aver ucciso Daylo. Leggiamo le anticipazioni delle puntate.

Un altro domani, le anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Celebrato da poco il matrimonio, Julia decida di voler lasciare Sergio: quando la donna scopre che la scomparsa dell’uomo era stata tutta una messa in scena, non vuole più saperne di lui e ha intenzione di ricominciare da zero. Per convincere la ragazza a tornare a lavorare con lei, Diana le fa una proposta molto interessante. Julia vorrebbe riavviare la vecchia ebanisteria di Carmen e di farla diventare una vera attività commerciale, ma non ha abbastanza denaro. Fernanda le dice che la banca non vuole concederle il prestito. Sergio e Diana vorrebbero aiutare Julia, ma la ragazza è intenzionata a rifiutare. Nella Guinea degli anni ’50, in molti credono ingiustamente che Carmen sia la responsabile della morte di Dayo. Quasi tutti cominciano a sparlare di lei. Fa eccezione Victor, che la invita ad uscire con lui. Carmen non è del tutto convinta, ma è consapevole che, ora come ora, è tra i pochi a stare dalla sua parte

Dove vedere Un altro domani (dal 27 giugno al 1° luglio 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.