In “Un altro domani”, soap opera spagnola di Canale 5, vediamo, sia nella Spagna contemporanea che nella Guinea degli anni ’50, le rispettive protagoniste intenzionate ad avviare una propria attività, con tutte le difficoltà del caso. Intanto Julia respinge ancora una volta Sergio. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 luglio.

Un altro domani, le anticipazioni dal 4 all’8 luglio 2022

Gli impedimenti dettati dalla scarsità di denaro non frenano Julia, che ha sempre intenzione di riaprire l’ebanisteria di Carmen. Nel frattempo fa alcune ricerche sulla storia del negozio. La ragazza resta chiusa con un lucchetto nella struttura e non riesce ad uscire: a salvarla sarà Sergio. Quest’ultimo approfitta della situazione e, con la complicità di Diana, cerca ancora una volta di recuperare il rapporto con Carmen, aiutato da trucchetti. Ma questa volta la ragazza è ben intenzionata a non ricascarci; intanto per avviare l’attività comincia a convocare persone del paese. Nel piano temporale ambientato negli anni ’50, Francisco è pesantemente indebitato, tanto da meditare la fuga. Carmen e Patricia vogliono aiutarlo e chiedono un favore, rispettivamente, a Kiros e al padre. Nel frattempo Angel e Ines escogitano un modo per scappare a Londra. Per finire, vediamo Carmen darsi da fare con l’intento di avviare una nuova attività. Ma Patricia le mette il bastone fra le ruote.

Dove vedere Un altro domani (dal 4 all’8 luglio 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.