Nelle nuove puntate di Un altro domani, Julia e Carmen devono fare i conti con degli stati precari: la prima scopre di essere incinta e vuole nascondere la gravidanza ai più; la seconda vive un periodo di crisi con Kiros. Gli inconvenienti obbligano le due a farsi forza. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022.

Un altro domani, le anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022

Nella Spagna di oggi Julia scopre di essere incinta; nel frattempo irrompe in casa sua Diana, con bagagli e la volontà di restare lì per un po’. L’episodio viene discusso da Elena, che invita Julia a tenere nascosta la gravidanza alla sua ospite. La giovane donna comincia così a tergiversare circa il suo stato interessante, ma in tal modo diverse persone iniziano a pensare che possa essere malata. Sergio viene però a sapere della gravidanza e resta a bocca aperta: comincia così ad evitare la donna.

Nella Guinea degli anni ’50, Carmen confida a Enoa di essere innamorata di un uomo, specificando che non si tratta di Victor. Carmen vive un periodo di agitazione e confusione: Patricia le dice così di calmarsi, in modo da poter affrontare i problemi con maggiore serenità. In un secondo momento Kiros inizia a chiedere spiegazioni a Carmen: il rapporto tra i due vive un periodo di crisi. Scoperta la loro tresca Alicia fa credere a Ines e Angel di essere dalla loro parte. Ventura ricorda a Francisco il debito che ha nei suoi confronti.

Dove vedere Un altro domani (dal 5 al 9 settembre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal 5 al 9 settembre alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.