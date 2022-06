La nuova soap opera di Canale 5 Un altro domani racconta parallelamente due storie: quella della trentenne Julia, in procinto di sposarsi nella Spagna d’oggi, e quella di sua nonna Carmen, ribelle nella Guinea Equatoriale del 1950. Previste emozioni e colpi di scena. La serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14.45-15.50. Di seguito, le anticipazioni settimanali.

Un altro domani, le anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022

Fin dalle prime puntate la soap spagnola porta avanti, parallelamente, due linee narrative: nella Spagna contemporanea una ragazza di nome Julia è prossima alle nozze, pur non del tutto convinta. Recatasi nella casa in montagna (non lontana da Madrid) ereditata dal padre, nel mettere in ordine l’abitazione trova un vecchio manoscritto appartenuto a sua nonna Carmen. Alla ricerca della verità sul suo “nuovo” padre, Carlos, la ragazza chiede a sua madre lumi sul suo concepimento e sul perché sia stata abbandonata dal padre biologico.

Contemporaneamente vediamo la storia di Carmen, ambientata nella Guinea degli anni ’50: arrivata a casa di suo padre, Francisco, la ragazza fa fatica ad ambientarsi e a trovare un degno dialogo con il genitore. Carmen partecipa ad una festa indigena, proprio il giorno del ricevimento che il padre ha organizzato per presentarla in società. Augustina si preoccupa per la ragazza.

Dove vedere Un altro domani (dal 6 al 10 giugno 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.