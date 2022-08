Nella Spagna di oggi, una rivista di arredamento vuole scrivere un reportage su Julia: l’articolo potrebbe dare notorietà alla sua attività. Nella Guinea degli anni ’50, dopo l’aggressione Carmen decide di tornare a casa, ma non è accolta molto bene. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto.

Un altro domani, le anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Spagna, oggi. Julia sopporta poco Diana e chiede una mano a Sergio. In compenso per la donna giunge intanto un’ottima notizia: una rinomata rivista di arredamento vuole scrivere uno speciale su di lei. L’unica a prendere la notizia con diffidenza è la solita Diana, ma Julia sa che il reportage potrebbe dare alla bottega una grossa pubblicità. Cloe confida a Maria di voler lasciare Ribero a causa di diversità e incompatibilità caratteriali, ma forse c’è dell’altro: la ragazza sembra affascinata dal misterioso Dani. Guinea, anni ’50. Carmen è stata vittima di un’aggressione in fabbrica. Francisco prende così le precauzioni del caso e propone inizialmente a Kiros di tenerla a vista; nutrendo poca fiducia in quest’ultimo, Victor chiede a Francisco di individuare una persona adatta al ruolo, ma quest’ultimo continua a dare fiducia a Kiros. Carmen respinge la proposta di Victor e, tornata a casa, non viene accolta granché bene. L’unico che sembra disposto a parlare serenamente con lei è Kiros.

Dove vedere Un altro domani (dall’8 al 12 agosto 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.35 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.