Julia e Carmen, le due protagoniste di Un altro domani, sono divise tra l’opportunità di trasferirsi altrove o di restare nonostante le rispettive complicazioni. Ma lo scorrere degli eventi porterà alcune inaspettate novità. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 29 agosto al 2 settembre 2022.

Un altro domani, le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Nella Spagna contemporanea Julia conosce, attraverso Sergio, una donna di nome Leticia, proprietaria di un importante negozio di mobili di Madrid. Contenta dell'apprezzamento ricevuto, Julia ha una brillante idea quando decide di dipingere i suoi mobili con influenze dell'arte africana. Leticia chiede a Julia di diventare socie, ma a patto di spostare il negozio della giovane donna a Madrid. Pur lusingata, Julia non vorrebbe tradire i suoi dipendenti né quelli che sono i suoi ideali; il problema risiede nella sua difficoltà di mettere da parte i soldi che la madre le ha prestato per l’attività. Mentre, sconfitta, si prepara a lasciare la città arriva una lieta e inaspettata notizia. Nella Guinea degli anni ’50, Francisco comunica a sua figlia, Carmen, che deve decidersi a sposare Victor perché resta l’unico modo per non assistere alla rovina economica di casa propria. Carmen e Kiros decidono di scappare, anche se il piano si presenta molto delicato: per eludere i sospetti, Carmen finge di accettare la proposta fatta dal padre. Nel frattempo Angel e Ines devono badare ad Alicia, che sa della loro relazione segreta.

Dove vedere Un altro domani (dal 29 agosto al 2 settembre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.