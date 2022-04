"Un altro domani" su Canale 5: trama, puntate e data d’inizio della soap (erede di Una vita)

Non è la prima soap opera spagnola ad approdare sui nostri canali tv, ma Un altro domani (il titolo originale è Dos vidas) promette di stupire. Pensata da Canale 5 come erede di Una vita, che si avvia alla conclusione, si tratta di un prodotto in 255 puntate - della durata di circa 50’ ciascuna - che alterna luoghi, epoche e intrighi sentimentali. Scopriamo qualche notizia in più su trama e data d’inizio della telenovela destinata a sostituire nel cuore dei telespettatori Mediaset le storie di calle Acacias.

Le anticipazioni: trama e curiosità

In tanti parlano di Un altro domani come l’erede di prodotti come Una vita e Il segreto. Eppure, la struttura di questa nuova soap opera ricorda soprattutto This Is Us, che da noi ha avuto di recente un rifacimento con Noi (trasmessa proprio in queste settimane su Rai 1). Un altro domani pone infatti al centro della trama due linee narrative comunicanti: una ha luogo nella Guinea degli anni ’50 e l’altra nell’attuale Spagna. In quest’ultima vediamo una ragazza di nome Julia che, in procinto di sposarsi, si reca nella casa in montagna ereditata dal padre. Qui Julia trova un vecchio manoscritto di sua nonna Carmen: la soap ci proietta dunque nell’esotica Guinea, nel passato dell’allora giovane donna che, giunta lì per riappacificarsi con il padre, si innamorerà di un uomo. Le vicende di Julia e Carmen scorreranno parallele.

Il cast

Laura Ledesma interpreta il ruolo di Julia; Miguel Brocca interpreta il ruolo di Sergio; Oliver Ruano interpreta il ruolo di Tirso; Cristina de Inza interpreta il ruolo di Diana; Aída de la Cruz interpreta il ruolo di Elena; Kenai White interpreta il ruolo di María.

Un altro domani: quando inizia la nuova soap di Canale 5

Un altro domani andrà in onda su Canale 5. Non è stata ancora comunicata la data precisa del suo debutto, ma Mediaset ha già inserito questa soap opera nel daytime dei palinsesti dell’estate 2022.