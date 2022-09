Nel corso della nuova settimana di “Un altro domani” si sviluppa un rapporto molto particolare tra Julia e Sergio. Subito dopo aver divorziato, i due cominciano ad andare d’amore e d’accordo come di rado è capitato: inevitabili giungono i pettegolezzi. Intanto Kiros aiuta Carmen nei preparativi del suo matrimonio con Victor.

Un altro domani, le anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022

Nella Spagna contemporanea, Sergio e Julia hanno ufficializzato il loro divorzio, sigillato con un’apposita festa. Quel che stupisce è che i due, liberati da vincoli matrimoniali, vanno d’accordo come accaduto di rado nel corso del loro tormentato rapporto. Dato che coloro che li circondano iniziano a spettegolare, tengono questa speciale amicizia lontano dalla luce del sole.

Nel passato, nonostante i buoni propositi di Victor, i problemi economici della famiglia di Carmen sembrano difficilmente risolvibili e la fabbrica ha delle problematiche molto serie. Ventura prende Angel sotto la sua ala protettrice e si impegna a farlo diventare uno stimato uomo d’affari.

A Kiros viene consentito di assistere Carmen nei preparativi delle sue nozze: una dinamica molto particolare che unisce i due amanti in attesa della fuga che hanno progettato. Nel frattempo Patricia affida un incarico a Mable, ovvero quello di scoprire il contenuto dei carichi che vengono posti sui camion della fabbrica.

Dove vedere Un altro domani (dal 19 al 23 settembre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal 19 al 23 settembre alle 16.40 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.