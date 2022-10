La nuova settimana di “Un altro domani” – in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre – vede maturare, nella Spagna contemporanea, un bel rapporto tra Julia e Sergio (proprio dopo che i due hanno divorziato); nella Guinea degli anni ’50 Carmen e Kiros sono a stretto contatto, pur non potendo esprimere pubblicamente i loro sentimenti reciproci. Leggiamo le anticipazioni delle prossime puntate.

Un altro domani, le anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022

Nella Spagna di oggi, dopo la festa che ha sancito il loro divorzio Sergio e Julia sembrano sempre più legati. Quando cominciano ad affiorare alcuni pettegolezzi i due sono costretti a vivere il loro rapporto lontano da occhi indiscreti. Poco dopo Sergio e Julia iniziano ad organizzare la prima Giornata del Mobile. Questa deve essere un’occasione per esporre i mobili della giovane donna e stabilire contatti con proprietari e grossisti di importanti negozi.

Nella Guinea degli anni ’50, Ventura sta dedicando molti dei suoi sforzi ad Angel, con l’obiettivo di farlo diventare uno dei maggiori uomini d’affari del luogo. Nel corso dell’apprendistato l’uomo affida al giovane una valigetta e gli dice di tenerla sempre d’occhio.

Mentre fervono i preparativi delle nozze di Carmen, a Kiros viene dato il compito di assistere la ragazza nel progettare l’evento, mentre la comunità continua ad ignorare il rapporto tra i due. Patricia ordina invece a Mabale di indagare e scoprire il contenuto delle casse caricate in segreto sui camion, nei pressi della fabbrica.





Dove vedere Un altro domani (dal 3 al 7 ottobre 2022)

Le nuove puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.