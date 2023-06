Un amore in fondo al mare, il film sentimentale stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, mercoledì 14 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1, il film "Un amore in fondo al mare". Una ragazza è in trasferta alle Hawaii in occasione delle nozze di sua sorella; quando perde nell'oceano il prezioso anello regalatole da sua nonna, si avventura nella ricerca del cimelio con l'aiuto di Jack: tra i due nascerà l'amore?

"Un amore in fondo al mare": trama e cast del film

"Un amore in fondo al mare" è il secondo film del ciclo di Rai 1 "Destinazione amore". Si tratta di una serie di lungometraggi di genere sentimentale: storie di amori, il più delle volte inaspettati; colpi di fulmine che si manifestano nel corso di viaggi e che mettono i protagonisti al cospetto di scelte in grado di segnare il presente e il futuro delle loro vite.

Dopo la prima pellicola, dal titolo "Sognando Parigi", con protagonista una wedding planner statunitense in terra francese, oggi, 14 giugno, va in onda "Un amore in fondo al mare" una produzione televisiva realizzata, come per il film della scorsa settimana, per la rete Hallmark Channel.

La protagonista della storia è una ragazza di nome Addie, in trasferta alle Hawaii, dove la sorella è in procinto di sposarsi. Nel bel mezzo di una lezione di yoga, Addie perde un anello, prezioso regalo di sua nonna Helen. Dato il valore anche affettivo del cimelio, la giovane è determinata a recuperare il cimelio e si affida a Jack, istruttore subacque locale. I due manifestano inizialmente una certa incompatibilità: Addie vuole a tutti i costi seguire l'istruttore nelle ricerche (anche perchè lei stessa ha la qualifica di sub), anche se l'uomo è abituato a immersioni solitarie. Ben presto il clima si fa più sereno, le bellezze naturali del luogo splendono di meravigliosa luce ma, soprattutto, tra Addie e Jack sboccia l'amore.

Produzione del 2022, "Un amore in fondo al mare" è diretto da Maclain Nelson, sceneggiato da Brooke Durham e vede un cast formato da: Hunter King (Addy); Beau Mirchoff (Jack); Eliza Hayes Maher (Kate); Jordan Matlock (Nathan); Diane Sargent (Betty); Brian Connors (Robert); Isabelle Du (Kara); Marita de Lara (Hannah).

Dove vedere “Un amore in fondo al mare” in tv e in streaming (14 giugno 2023)

Il film "Un amore in fondo al mare" va in onda oggi, 14 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1 ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.