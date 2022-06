Un amore senza tempo, trama e anticipazioni della miniserie di fantascienza romantica

Al via lunedì 13 giugno alle 21.15 su Sky Serie, Un amore senza tempo, una miniserie anglo-statunitense tratta da un romanzo già portato sul grande schermo nel 2009. Una storia d’amore che coniuga fantascienza e dramma sentimentale, oltre il tempo e lo spazio; interpretata da Rose Leslie e Theo James. Scopriamo le anticipazioni di questo prodotto televisivo.

Un amore senza tempo: cast e informazioni

La miniserie Un amore senza tempo (in originale The Time Traveler's Wife) è tratta da La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, un romanzo fantastico del 2003 di Audrey Niffenegger. Dallo stesso libro è stato ricavato un adattamento cinematografico dal titolo Un amore all'improvviso, con la regia di Robert Schwentke e con Eric Bana e Rachel McAdams nei panni dei protagonisti. In partenza lunedì 13 giugno su Sky Serie, la riduzione televisiva è diretta da David Nutter e vede nel cast Rose Leslie (vista ne Il Trono di Spade) e Theo James (visto in The Divergent Series). Altri attori sono Caitlin Shorey, Everleigh McDonell, Brian Altemus, Jason David e Desmin Borges. La serie è una produzione inglese e statunitense ed è firmata da Steven Moffat, co-creatore di Sherlock e showrunner di cinque stagioni di Doctor Who.

Trama

Quando Clare Abshire incontra Henry DeTamble ha soltanto sei anni, eppure scopriremo ben presto che sarà l'amore della sua vita: Henry è infatti afflitto da una condizione genetica alquanto singolare, che lo fa viaggiare nel tempo in modo improvviso e incontrollabile. Avanti di 14 anni, l'azione ci mostra una Clare ancora giovane lavorare in una biblioteca; qui incontra Henry e gli comunica di essere la sua futura moglie. Questo strano corto circuito fa sbocciare una storia d'amore, ma anche di molte perdite e ricerche, oltre la barriera del tempo. La narrazione vaga in tal modo tra passato, presente e futuro.

Dove vedere Un amore senza tempo in tv e in streaming

Un amore senza tempo va in onda su Sky Serie (canale 112 di Sky) a partire da lunedì 13 maggio, alle 21.15 e disponibile in streaming solo su Now.