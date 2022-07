Un altro domani, anticipazioni delle puntate in onda dal 25 al 29 luglio 2022: grazie ad un discusso video dove si mostra in biancheria intima, Julia riesce a ottenere i primi profitti dalla sua attività. Patricia vuole sancire il fidanzamento tra Carmen e Victor. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 luglio.

Un altro domani, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

Spagna, oggi. Julia si rende conto che l’avvio della sua attività sta presentando più difficoltà del previsto. La donna accetta così di realizzare un video promozionale per fare pubblicità, proprio mentre il suo rapporto con Tirso è carico di tensioni. Il video, che vede la donna in biancheria intima, provoca però lo scherno da parte di tutti, generando la rabbia di sua madre. Al tempo stesso, però, gli affari cominciano a ingranare. Guinea, anni ’50 Carmen si accorge degli imbrogli del padre, che nel tenere i conti della fabbrica dichiara il falso. Intanto Ines si accorge con amarezza che fra Angel e Alicia c’è del tenero. Successivamente Patricia propone un accordo a Ventura: se lui non riscuote il debito lei, con la collaborazione di Francisco, si impegnerà a sancire il fidanzamento - possibilmente con successivo matrimonio – tra Carmen e Victor.

Dove vedere Un altro domani (dal 25 al 29 luglio 2022)

Le puntate di Un altro domani vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.