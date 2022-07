Un boss in salotto: stasera il film comico con Papaleo, Cortellesi e Argentero

In onda oggi alle 21.20 su Canale 5 “Un boss in salotto” è film diretto da Luca Miniero che si avvale di un cast che comprende Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero. A Bolzano, la vita di Michele e Cristina è stravolta dall’arrivo del fratello della donna, il napoletano Ciro, che ha scelto la loro casa per scontare gli arresti domiciliari. Leggiamo qualcosa in più su questa commedia.

Un boss in salotto: cast e trama

“Un boss in salotto” è una commedia del 2014 diretta da Luca Miniero, già regista di “Benvenuti al Sud”. Anche in questa occasione è possibile notare alcuni parallelismi fatti tra abitudini e vizi di meridionali e settentrionale, anche se il film vuole proporre anche altri ingredienti: la caricatura è qui tagliata su misura di un presunto camorrista. Si tratta in definitiva di una farsa satirica, che spinge, qua e là, sul pedale del cinismo. A mettersi in evidenza è soprattutto Rocco Papaleo, nei panni di un presunto boss. Lo affiancano Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Ale & Franz, i Ditelo voi, Marco Marzocca e Giselda Valoti.

Ci troviamo a Bolzano, dove la napoletana Carmela fa pressione sul marito Michele per costruire una famiglia ricca e felice. La donna ha rinnegato le sue origini meridionali al punto da cambiare il suo nome in Cristina. I suoi progetti vanno a farsi benedire quando nella loro casa fa irruzione suo fratello Ciro Cimmaruta, un presunto camorrista che ha deciso di scontare i suoi arresti domiciliari, per riciclaggio di denaro, proprio a casa della sorella. Quella che sembra una visita rovinosa può però riservare alcune graditissime novità: grazie alle conoscenze di Ciro, Cristina / Carmela si affaccia addirittura nell’alta società.

Dove vedere: Un boss in salotto stasera in tv (giovedì 26 luglio 2022)

“Un boss in salotto” va in onda stasera, 26 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.