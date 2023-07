Un cuore due destini, la miniserie thriller da stasera in tv: le anticipazioni

"Un cuore due destini" è una miniserie di produzione francese e belga di genere thriller, in onda su Rai 1 in tre prime serate, a partire da oggi, 4 luglio, dalle 21.25. Florence ottiene il sospirato trapianto di cuore, ma quando si interessa alla storia della ragazza scomparsa che aveva il suo cuore, le si rivelano delle strane coincidenze.

Un cuore due destini: anticipazioni della miniserie

Rai 1 trasmette da oggi, 4 luglio, una miniserie di produzione francese e belga dal titolo "Un cuore due destini". Un lavoro formato da un totale di sei episodi, in onda nel corso di tre martedì (4, 11 e 18 luglio).

Il racconto segue la vita di Florence Arrieta, una donna che da tempo era in cerca di un trapianto di cuore: effettuato il delicato intervento, per mano del dottor Simon, comincia ad avere dei frequenti incubi e si mette in testa di cercare informazioni sulla persona alla quale l'organo apparteneva. Vincent, suo marito, non appoggia la sua scelta, ma le indagini della donna sono incessanti, fino alla scoperta: l'organo apparteneva a una giovane donna belga, Ana Daendels, che ha perso la vita a causa di un terribile incidente d'auto. Florence inizia a incuriosirsi sulla vita di Ana e viene a sapere che fu adottata in tenera età dai genitori che l'hanno cresciuta. Un'analogia molto curiosa: anche la figlia della Arrieta, la problematica quindicenne Zoè, è stata da lei adottata. Ma la morte di Ana è stata davvero fortuita o qualcuno voleva ucciderla? Di certo, lasciato il suo ragazzo e gli studi, Ana aveva iniziato a dedicare la sua vita alla musica. Da quel momento qualcuno le faceva sentire la sua minacciosa presenza.

Il titolo francese è "Enquête à coeur ouvert" (ovvero "Indagine a cuore aperto"), mentre quello belga "Renaissances", evidenzia il concetto di "rinascita". La serie è diretta da Frank Van Passel, e il cast di attori è così composto: Claire Keim (nel ruolo di Florence Arrieta); Pierre-François Martin-Laval (Vincent Arrieta); Kevin Janssens (Simon); Lynn Van Royen (Ana); Jessyrielle Massengo (Zoé Arrieta); Brigitte Fossey (Françoise); Boris Van Severen (Jan); Alain Doutey (Jacques); Stéphanie Van Vyve (Katryn); Eric de Montalier (Guillaume).

Le riprese di "Un cuore due destini" sono state effettuate tra i Paesi Baschi, nella regione di Biarritz e di Saint-Jean-de-Luz, e in Belgio.

Dove vedere Un cuore due destini in TV e in streaming

La prima puntata della miniserie "Un cuore due destini" va in onda su Rai 1 martedì 4 luglio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 1. Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand.