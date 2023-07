Un cuore due destini, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, 11 luglio 2023, dalle 21.25, Rai 1 trasmette la seconda puntata (di tre) della miniserie "Un cuore due destini", una produzione francese e belga di genere thriller. Il dottor Simon, padre di Ana, e Florence indagano su Jan, ex fidanzato della ragazza defunta. Zoè, però, figlia di Florence, si innamora del giovane, che si rivela uno spacciatore.

Un cuore due destini: anticipazioni seconda puntata

Andata in onda lo scorso martedì, 4 luglio, nella prima puntata della miniserie "Un cuore due destini" abbiamo fatto la conoscenza di Florence Arrieta (Claire Kleim), una donna che si è sottoposta a un trapianto di cuore. La sua volontà di trovare notizie di colei al quale apparteneva il suo cuore è stata ostacolata da Vincent (Pierre-François Martin-Laval), suo marito, ma lei ha portato avanti le sue indagini ed è in tal modo risalita ad Ana Daendels (Lynn Van Royen), una giovane donna morta in un incidente d'auto. Florence scopre poi che Ana fu adottata dai suoi genitori, una curiosità che colpisce molto: anche Florence, infatti, ha adottato sua figlia Zoé (Jessyrielle Massengo), adesso quindicenne irrequieta. Ma le scoperte inerenti alla giovane saranno molte altre.

Nel primo episodio in onda oggi, 11 luglio, Simon (Kevin Janssens) - dottore di Anversa e e padre di Ana Daendels - accerta che al momento della morte la figlia era incinta: l'uomo chiede così alla Arrieta un aiuto per trovare Jan, l'ex ragazzo della ragazza defunta. Zoé, figlia di Florence, viene intanto invitata a una festa da due surfisti. Giunta sul posto, Zoè amoreggia con uno dei ragazzi, che ha però un overdose. Uno dei surfisti-spacciatori è proprio Jan, la vecchia fiamma di Ana.

Nel secondo episodio di questa sera, il dottor Simon avverte Florence della love story tra Zoè e Jan. La donna, ovviamente, non la prende affatto bene e, senza avvertire suo marito, intende denunciare il ragazzo. Come non bastasse Vincent si accorge che la moglie ha cominciato a tenergli nascoste molte cose e viene a sapere del feeling tra la consorte e Simon. Le indagini sulla morte di Ana scagionano Jan, che medita di fare ritorno nella sua Anversa. Zoè, però, non vuole perderlo e decide di fuggire con lui.

Dove vedere Un cuore due destini in TV e in streaming

La seconda puntata della miniserie "Un cuore due destini" va in onda su Rai 1 martedì 11 luglio 2023, a partire dalle 21:20. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.