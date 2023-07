Un cuore due destini, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 18 luglio 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la puntata conclusiva della miniserie "Un cuore due destini". Florence, la protagonista, si mette sulle tracce di sua figlia Zoè, scappata ad Anversa con Jan, ex fidanzato di Ana. In un crescendo finale di tensione - che riguarderà anche la salute di Florence - i colpi di scena non mancheranno.

Un cuore due destini: anticipazioni ultima puntata

Giunti alla puntata conclusiva della serie, facciamo un breve riepilogo di ciò che abbiamo finora visto. A Biarritz (comune francese sulla costa basca) Florence Arrieta si è sottoposta a un trapianto di cuore. Con l'intento di conoscere informazioni inerenti alla persona al quale apparteneva il suo nuovo cuore, si imbatte nella storia di Ana Daendels, una giovane donna morta in un incidente d'auto. La ragazza fu adattata da piccola dai suoi genitori, proprio come Zoé, problematica figlia di Florence. Zoè inizia a frequentare Jan, ex fidanzato di Ana, nonchè spacciatore. Simon, padre di Ana e dottore che ha effettuato il trapianto di cuore a Florance, scopre che l'incidente della figlia non è probabilmente stato fortuito: ma chi voleva ucciderla e perchè? Intanto Zoè si rifugia altrove insieme a Jan.

Nel primo episodio di questa sera Florence è sempre più in crisi con il marito. Quest'ultimo si è accorto che la moglie tiene nascosti diversi segreti e il rapporto tra la donna e il dottor Simon è sempre più complice. La protagonista raggiunge proprio Simon ad Anversa, con l'intento di ritrovare Zoè. Florance e Simon scoprono che poco prima di morire Ana aveva conosciuto la sua madre biologica. Zoé legge casualmente una lettera che Ana aveva scritto a questa donna. La figlia adottiva di Florence ha un brutto litigio con Jan e si mette in testa di conoscere proprio la misteriosa donna. Florence e Simon iniziano a pensare che la madre naturale di Ana sia la vera responsabile della sua morte.

Lell'ultimo episodio della serie, Florence tira un sospiro di sollievo quando vede arrivare suo marito Vincent. La donna comincia a essere preoccupata perché quella che credeva una semplice influenza non vuole saperne di andare via. La protagonista incontra Jan, che non ha però recenti notizie di Zoè. Quest'ultima nel frattempo arriva nell'abitazione della madre biologica di Ana. Simon continua a indagare e scopre l'identità del possibile assassino della figlia. Per Florence lo stato di salute peggiora di ora in ora: il cuore trapiantato la porta in coma e le varie trame della serie si avviano ad una tensione sempre maggiore.

Dove vedere Un cuore due destini in TV e in streaming

La terza e ultima puntata della miniserie "Un cuore due destini" va in onda su Rai 1 martedì 18 luglio 2023, a partire dalle 21:25. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.