"Un giorno di pioggia a New York", stasera in tv il film di Woody Allen: trama e cast

Con “Un giorno di pioggia a New York” - trasmesso oggi da Rai Movie in prima serata - Woody Allen torna nella città simbolo del suo cinema e dirige i giovani Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Una storia che dietro la leggerezza cela – come quasi sempre accade con il grande regista – domande non banali sulla vita. Leggiamo ciò che c’è da sapere su questo film.

Un giorno di pioggia a New York: trama e cast

Gatsby è uno studente che torna nella sua città natale, New York, approfittando di un’intervista che la fidanzata Ashleigh deve fare al regista Roland Pollard. L’intento è quello di trascorrere qualche giorno romantico con lei nella grande mela, e mentre gli imprevisti incombono il ragazzo incontra la sorella della sua ex. Gatsby fatica a comunicare con la sua ricca famiglia, mentre Ashleigh fa la conoscenza dell’attore Francisco Vega. Il corso degli eventi obbligherà il ragazzo a rispondere alla seguente domanda: la relazione con Ashleigh ha davvero un futuro?

Quando “Un giorno di pioggia a New York” esce nelle sale(2018) Woody Allen ha 83 anni e trova nel protagonista Gatsby un alter-ego molto giovane. Molte delle insicurezze, dei tic e delle insoddisfazioni del protagonista sono quelle che hanno accompagnato i personaggi del suo cinema. La narrazione è compressa in 24 ore, ma la libertà espressiva è ben evidente e, dietro la semplicità della storia, si celano domande sulla vita non scontate (valga per tutti il confronto tra Gatsby e la madre). Allen dirige benissimo i giovani. Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Gli altri attori sono Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Annaleigh Ashford e Rebecca Hall. La bellissima fotografia è firmata da Vittorio Storaro.

Dove vedere Un giorno di pioggia a New York in tv e in streaming (28 agosto 2022)

Un giorno di pioggia a New York va in onda oggi a partire dalle 21.10 su Rai Movie e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.