Un giorno in Pretura - Quando il destino uccide: la morte di Beau Solomon

La puntata di Un giorno in pretura dal titolo Quando il destino uccide va in onda oggi in seconda serata su Rai 3, e segue il processo a Massimo Galioto, accusato di aver ucciso, nel 2016 a Roma, il turista americano Beau Solomon. Ricostruiamo la vicenda, ancora avvolta da un fitto mistero.

Un giorno in Pretura - Quando il destino uccide

Originario del Wisconsin, Beau Solomon scomparve nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio del 2016. Il 4 luglio il suo corpo senza vita fu trovato sulle sponde del fiume Tevere. Diciannovenne, il ragazzo aveva commosso molte persone quando, da bambino, era riuscito a sconfiggere un cancro. Proprio sei anni fa si trovava a Roma per seguire un corso di cinque settimane alla John Cabot, università privata americana. Ma cosa accadde davvero quella notte? Come in molti analoghi casi, le ricostruzioni sono discordanti e poco chiare. Nel corso di una serata trascorsa in un locale con alcuni amici (dove il gruppo aveva bevuto qualche bicchiere di troppo), il ragazzo subì una rapina. Alcuni testimoni diedero la colpa a un gruppo di senzatetto, altri parlarono di immigrati nordafricani. Di certo Solomon si avventurò in una corsa, fino a raggiungere un senzatetto di nome Massimo Galioto. Da questo momento la testimone di riferimento diventa Alessia, all’epoca fidanzata di Galioto. Sicuramente i due, Beau e Massimo, diedero inizio a un’animata discussione dove si spinsero a vicenda e il primo cadde in acqua, nel Tevere. Un ambulante disse successivamente di aver visto un uomo gettare nel Tevere l’altro. Quando il corpo del ragazzo fu ritrovato, apparve evidente una ferita che aveva alla testa. Il suo cellulare non fu mai ritrovato e qualcuno sottrasse 1500 euro alla carta di credito a suo nome. Nel 2020 la III Corte d’assise di Roma assolse Massimo Galioto per non avere commesso il fatto. Rimane una storia profondamente irrisolta e ricca di convergenze.

Dove vedere Un giorno in Pretura - Quando il destino uccide

La puntata di Un giorno in Pretura dal titolo Quando il destino uccide va in onda questa sera alle 23.15 su Rai 3 a e in diretta streaming e on demandsu RaiPlay.