Un marito sospetto, il film thriller stasera in tv: trama e cast

Va in onda su Rai 1 oggi, martedì 6 giugno 2023, a partire dalle 21.25, il film francese "Un marito sospetto". Un giorno la vita di Alice viene completamente travolta: suo marito Thomas è accusato dal capo della polizia di essere un uomo ricercato, che quindici anni prima aveva sterminato la sua famiglia. Qual è la verità?

"Un marito sospetto": trama e cast del film

Una donna di nome Alice vive la sua tranquilla quotidianità in una provincia della Francia, insieme al figlio di 8 anni e al marito Thomas. Quest'ultimo, uomo della sua vita e padre di suo figlio, un giorno viene sospettato di essere Antoine Durieux-Jelosse, il celebre assassino scomparso quindici anni prima dopo aver sterminato la sua famiglia. In tutto questo tempo il capo della polizia Sophie Lancelle ha sempre indagato con costanza sull'uomo, responsabile di un crimine tanto brutale. Ad Alice cade il mondo addosso dato che non ha mai messo in discussione, prima d'ora, la bontà del proprio marito. Mentre la Lancelle continua a lavorare in modo incessante per acquisire le prove in grado di inchiodare l'uomo, Thomas sostiene a gran voce la sua innocenza. In questa faccenda qualcuno sta mentendo.



"Un marito sospetto" (titolo originale: "La part du soupçon") è un film francese prodotto nel 2019 e trasmesso oggi, 6 giugno 2023, in prima visione televisiva italiana. In patria è andato in onda diviso in due parti da 52 minuti caduna. La base di partenza della narrazione proviene dal massacro di Nantes (conosciuto anche come caso Dupont de Ligonnès), che vede l'omicidio di cinque membri di una famiglia di Nantes, trovati senza vita. Da allora - 2011 - il capofamiglia, Xavier Dupont de Ligonnès, è irreperibile e su di lui pende un mandato d'arresto internazionale. Diretto da Christophe Lamotte, il film guarda forse anche al caso del criminale americano John List, ma la storia è comunque ambientata a quindici anni di distanza dalla strage familiare, che resta soltanto uno spunto per lo sviluppo della storia.

Agli spettatori italiani potrebbe sorprendere di ritrovare Kad Merad - volto noto per commedie di successo come "Giù al Nord" e "Nicolas e i suoi genitori" - nei panni di Thomas, accusato di aver sterminato anni prima la sua famiglia. Il resto del cast è composto da Laurence Arné (nel ruolo di Alice Kertez); Gaspard Pasquet (Romain Kertez); Géraldine Pailhas (Sophie Lancelle); Aladin Reibel (Serge Vilmorin); Jean-Philippe Puymartin (Vincenzi); Julie-Anne Roth (Virginie Plouermel); Françoise Lebrun (Gladys Durieux-Jelosse); Isa Mercure (Madame Tyran); Steve Achiepo (Mademba Bouyoute); Raphaël Quenard (Flavin); Vincent Berger (Robert Maillard).

Dove vedere “Un marito sospetto” in tv e in streaming (6 giugno 2023)

Il film "Un marito sospetto" va in onda su Rai 1 oggi, 6 giugno 2023, a partire dalle 21.25 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.