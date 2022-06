Un paese a dieta, sul canale Nove: l'8 e il 15 giugno un inedito esperimento sociale

Nel corso di due serate (8 e 15 giugno, con inizio alle 21.25) canale Nove propone Un paese a dieta, un esperimento sociale molto particolare. Il sindaco di San Leo, piccolo comune dell’Emilia-Romagna, invita tutti gli abitanti del territorio ad attuare un’alimentazione sana ed equilibrata, con l’intento di perdere peso. Aiutato da un team di esperti, i risultati saranno divertenti ma anche sorprendenti. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo programma.

Un paese a dieta, le anticipazioni

In onda sul canale Nove nel corso di due serate (l’8 e il 15 giugno). Un paese a dieta è un esperimento sociale molto particolare. Ci troviamo a San Leo, un piccolo comune italiano della provincia di Rimini (Emilia-Romagna). Un antico borgo dove la cucina regna sovrana: dalle tagliatelle ai salumi, dai dolci al vino, da tavola non ci si alza di certo a stomaco vuoto. Il sindaco Leonardo Bindi vuole attuare una piccola rivoluzione: mettere tutti gli abitanti a dieta. L’obesità affligge troppi leontini, che dovranno affrontare ben 100 giorni di sana alimentazione. Per semplificare il progetto scenderanno in campo tre professionisti: lo chef Roberto Valbuzzi, visto nel programma “Cortesie per gli ospiti”; il campione di pallanuoto Amaurys Perez, che farà da village trainer; la professoressa Carla Lertola, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica. Il sindaco darà il buon esempio e guiderà i suoi cittadini nell’impresa. Nel corso delle due serate vedremo la nascita e l’evoluzione del proposito: i risultati saranno divertenti, sorprendenti ma anche educativi. Il tutto è narrato dalla voce fuori campo di Gene Gnocchi. Riuscirà il sindaco a vincere la sua scommessa?

Dove e quando vedere Un paese a dieta in tv e in streaming

Un paese a dieta va in onda in due serate, l’8 e il 15 giugno, alle 21.25 sul Nove e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è inoltre visibile on demand, su Discovery +.