Basta a tagliatelle e prosciutto: un intero paese a dieta per un nuovo reality. Quando e dove vederlo

Un paese a dieta, così si chiama il nuovo reality di Nove. Sono circa cento gli abitanti di San Leo, in provincia di Rimini, che sono stati messi a dieta dal sindaco, Leonardo Bindi, per cercare di perdere 500 kg in 100 giorni. La strada non è semplice e quindi per aiutarli sono stati coinvolti tre esperti: lo chef Roberto Valbuzzi, il campione Amaurys Perez e la specialista in Scienza dell'alimentazione e dietetica, Carla Lertola.

Come funziona il reality e lo scopo

Come abbiamo accennato lo scopo è perdere peso. In Romagna si mangia bene e gli abitanti di San Leo sono tutti un po' fuori forma. Tra prosciutto, tagliatelle e ragù i chili sulla bilancia continuavano a salire e così l'idea di mettere tutti i cittadini a dieta. A narrare le avventure, più o meno ghiotte, degli abitanti sarà Gene Gnocchi.

Il fine ultimo del reality è anche quello di far conoscere il piccolo gioiello medievale e far divertire raccontando anche le storie dei personaggi che lo vivono e il percorso di dimagrimento, che non punta a far essere più magri, ma più sani e forti. L'obiettivo sono 500 kg in meno in 100 giorni.

Dove vedere Un paese a dieta e quando

Un paese a dieta sarà visibile, alle 21:15, sul Nove l'8 e il 12 giugno ed è già disponibile in streaming su Discovery+. Il programma è prodotto da FTM Entertainment per Warner Bros Discovery.

Il trailer del programma che andrà in onda l'8 e il 12 giugno 2022