"Un paese quasi perfetto", stasera in tv il film con Fabio Volo: trama e cast

“Un paese quasi perfetto” è il remake del film canadese “La grande seduzione” (2003), già rifatto in Francia. Diretto da Massimo Gaudioso ed uscito nelle nostre sale nel corso del 2016, si tratta di una commedia che vuole fare una satira sull’Italia della crisi economica. Nel cast troviamo, tra gli altri, Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso e Miriam Leone.

Un paese quasi perfetto: trama e cast

“Un paese quasi perfetto” è il remake del film canadese “La grande seduzione”, ma è ben presto percepibile anche l’influenza del nostro “Benvenuti al Sud”. L’intento di Massimo Gaudioso, noto prevalentemente come sceneggiatore, è quello di realizzare un ritratto satirico di un’Italia in crisi e popolata da un’umanità sull’orlo di una crisi di nervi, dove a soccombere sono generalmente le persone comuni. La pellicola si avvale di un ricco cast così composto: Fabio Volo (nel ruolo di Gianluca Terragni); Silvio Orlando (Domenico Bonocore); Carlo Buccirosso (Nicola); Nando Paone (Michele); Gea Martire (Sebastiana); Maria Paiato (Rosaria); Miriam Leone (Anna); Antonio Petrocelli (Lodato). Una curiosità: il nome del paese, Pietramezzana, proviene dalla congiunzione tra Pietrapertosa e Castelmezzano, comuni lucani dove è stato effettivamente girato il film. Ci troviamo a Pietramezzana, sulle dolomiti lucane. Noto un tempo per essere stato un fruttuoso centro minerario, versa adesso in critiche condizioni, pieno di cassintegrati scoraggiati. Le cose sembrano cambiare quando l’Unione Europea decide di investire proprio in questo luogo e di aprire una fabbrica. Un imprenditore del nord Italia che - pare – potrebbe aiutare il sindaco per la realizzazione del progetto, impone nel paese lucano un medico condotto, ruolo scoperto a Pietramezzana. Lo stesso sindaco e un ex minatore individuano nel chirurgo estetico milanese Gianluca Terragni un perfetto candidato per svolgere tale mansione. Di passaggio da quelle parti, Terragni è inizialmente molto scettico, ma trova lì l’amicizia e forse l’amore. Anche se, poi, salvare la condizione economica del luogo sarà ovviamente molto complicato.

Dove vedere “Un paese quasi perfetto”

Un paese quasi perfetto viene trasmesso da Rai 2 lunedì 22 agosto alle 21.20. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.