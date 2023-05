Un passo dal cielo 7, stasera in tv l'ottava e ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, lunedì 8 maggio 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la settima stagione di “Un passo dal cielo”. L'ottava puntata stagionale risolve gli enigmi legati alla morte di Roberta e vede Manuela collaborare con Nathan e Adele per aiutare Mirko. Anche Vincenzo deve prendere decisioni definitive sulla sua storia d'amore con Carolina.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 7 maggio 2023

Inizialmente previsto per il 18 maggio, il finale di stagione di "Un passo dal cielo" è stato anticipato a oggi, lunedì 8 maggio 2023, successivamente ad alcuni ribaltoni dei palinsesti televisivi di casa Rai. Un arco temporale ridotto per una serie che ha perso per strada quello che era il proprio protagonista, Daniele Liotti, senza però perdere l'affetti degli affezionati telespettatori.

L'ottavo e ultimo appuntamento stagionale di "Un passo dal cielo 7" ha un titolo che evoca fin dal principio il contenuto della narrazione: "L'ultima verità". Nel corso della precedente puntata, andata in onda ieri, partendo dall'omicidio del guardiano di un albergo, sono emerse alcune incredibili verità sulla morte di Roberta. Questa sera vediamo un Paron che si ritrova costretto a dare spiegazioni circa sue contraddittorie azioni: emerge un quadro generale in grado di risolvere, molto probabilmente, gli enigmi legati alla morte di Roberta: il colpevole sarà inchiodato? Intanto Nathan e Adele uniscono le loro forze con quelle di Manuela, con l'intento di salvare un Mirko soggiogato dal padre. Ma è anche arrivato il momento di fare giustizia per Gregorio. Manuela e Nathan sono sotto pressione, ma anche per Vincenzo giunge il momento delle scelte definitive: è arrivatta l'ora di prendere una decisione sul suo rapporto con Carolina.

Nel cast della settima stagione di "Un passo dal cielo" abbiamo visto recitare: Giusy Buscemi (nel ruolo di Manuela Nappi), Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi), Serena Iansiti (Carolina Volpi), Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti), Marco Rossetti (Nathan), Leonardo Pazzagli (Gregorio Masiero) e Giorgio Marchesi (Luciano Paron).

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

L'ottava e ultima puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.