Un passo dal cielo 7, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Le montagne di "Un passo dal cielo" tornano ad essere protagoniste delle prime serate di Rai 1: giunta alla sua settima stagione, la fiction riparte oggi, giovedì 30 marzo 2023 a partire dalle 21.25, con la prima delle nuove otto puntate. In assenza di Francesco Neri (Daniele Liotti), che ha fatto le valigie, sono da segnalare sia il ruolo da protagonista che assume Manuela Nappi, sia l'entrata in scena di alcuni nuovi personaggi. Scopriamo adesso nel dettaglio come inizia la settima stagione della serie.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 30 marzo 2023

La prima puntata della settima stagione di "Un passo dal cielo" ha come titolo "L'uomo degli orsi". Con l'uscita di scena di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti - e protagonista dalla quarta alla sesta stagione della serie - il motore centrale del racconto è rappresentato dalla figura di Manuela Nappi, sorella minore del vice questore aggiunto Vincenzo e apparsa per la prima volta nel corso della terza annata.

Questa sera vediamo Manuela (Giusy Buscemi) fare ritorno a San Candido, location che fa da splendido sfondo anche a questa settima stagione. La giovane donna è diventata ispettrice di polizia e il caso che deve affrontare è non soltanto drammatico, ma la tocca in prima persone: ad aver perso in un incidente stradale è infatti la sua amica Roberta, moglie dello scultore locale Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli). Manuela comincia così ad indagare insieme a suo fratello Vincenzo (Enrico Ianniello).

Durante le sue ricerche la Nappi fa la conoscenza du Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso che ha deciso di trascorrere la sua vita in una foresta; ed entra in contatto anche con Luciano Paron (Giorgio Marchesi), un allevatore locale senza scrupoli, che potrebbe mettere a rischio l'incolumità della natura che lo circonda. Dal canto suo Vincenzo, lavorando a stretto contatto con la sorella, non può che notare alcune caratteristiche della donna che aveva forse sempre ignorato; in più è impegnato a interagire con l'imprenditrice Carolina (Serena Iansiti), una donna che riceve un'offerta professionale del tutto inaspettata da Joe Bastianich. Quest'ultimo, celebre ristoratore e volto noto del talent culinario MasterChef, appare queste sera nei panni di se stesso.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 marzo 2023)

La prima puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda giovedì 30 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.