Un passo dal cielo 7, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Nonostante l’addio di Daniele Lotti, la serie televisiva di Rai 1 “Un passo dal cielo” sta ottenendo ottimi risultati di auditel anche per la sua settima stagione. Oggi, giovedì 20 aprile 2023, va in onda la quarta puntata dell’anno, che vede Manuela (Giusy Buscemi) indagare per la morte di una donna. Le ricerche finiranno con il mettere in pericolo la sua stessa vita.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 20 aprile 2023

La quarta puntata stagionale di “Un passo dal cielo” ha come titolo “Solo per amore”. Un nuovo complicato caso bussa alla porta di Manuela e Vincenzo Nappi. Ad essere trovata senza vita sulle sponde del fiume – e non molto lontano dal commissariato - è una donna. I due fratelli cominciano quindi ad indagare guardandosi attorno e facendo domande; e più nello specifico entrano in contatto con i tanti artigiani della zona, che da decenni utilizzano il legno per farne strumenti musicali, in un territorio dove la lavorazione del legno ha una storia di antica tradizione.

Manuela lavora come d’abitudine con assoluta dedizione, ma durante le indagini, intenta a cercare la verità, rischia di mettere in pericolo la sua stessa vita. A quel punto intervengono in prima persona il fratello Vincenzo, Gregorio e Nathan. Quest’ultimo deve inoltre occuparsi del caso della sparizione di Mirko, che dopo aver riportato alcune ferite è sparito senza lasciare tracce, anche se adesso ha urgente bisogno di curarsi.

Sul fronte sentimentale, Vincenzo continua ad avere dei problemi con Carolina. Quando in zona si rivede Eva, ex fidanzata dell’uomo, il litigio è inevitabile. Un gesto di Carolina rischia di compromettere per sempre la relazione con Vincenzo.

La settima stagione di "Un passo dal cielo" è diretta da Enrico Ianniello (già tra gli attori protagonisti, nel ruolo di Vincenzo) e da Laszlo Barbo. Questa annata è formata da un totale di otto puntate, in onda sulla prima rete della Rai dal 13 aprile al 18 maggio 2023.

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

La quarta puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda su Rai 1 giovedì 20 aprile 2023 a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.