Un passo dal cielo 7, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

“Un passo dal cielo” torna oggi in prima serata con il quinto episodio stagionale. L'azione parte da una rappresentazione in grado di ricordare gli eventi della Prima Guerra Mondiale: in tale circostanza una pallottola colpisce un ragazzo e la lodevole iniziativa finisce così in tragedia. Manuela e Vincenzo cominciano a indagare. L'appuntamento è per oggi, giovedì 27 aprile 2023, dalle 21.25 su Rai 1.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 27 aprile 2023

La serie televisiva "Un passo dal cielo" va in onda questa sera con il quinto appuntamento della settima stagione, dal titolo "Radici e Rami". In paese c'è un evento sentito e significativo: si tratta di una rappresentazione in grado di rievocare degnamente la Grande Guerra. La farsa in costume dovrebbe restituire la complessità dei tragici eventi, ma un imprevisto e incredibile incidente rovina il tutto: un ragazzo viene colpito da una vera pallottola. Manuela e Vincenzo Nappi si trovano così costretti a indagare sull'accaduto, per ricostruire le precise dinamiche della disgrazia. Iniziano a scavare nella vita del ragazzo: i risultati evidenziano molti segreti dietro ad una calma apparente. Si tratta di problemi familiari seri e dolorosi.

Nel frattempo Nathan collabora in modo sempre più costante con la polizia, mentre alcuni personaggi devono fare i conti con degli inconvenienti più o meno seri: Huber viene cacciato di casa dalla moglie, anche se i motivi appaiono ben poco chiari. Carolina è invece ancora sovrastata dal ritorno in zona di Eva, ex di Vincenzo; ma non è tutto qui, perché la donna è pienamente affaccendata con l'organizzazione di un matrimonio e con un segreto che vorrebbe mantenere; ma tenere dentro di sé determinati misteri è impresa ardua.

La settima stagione di "Un passo dal cielo" è composta da otto puntate, in onda su Rai 1 dal 13 aprile al 18 maggio 2023. Tra gli attori impegnati con i nuovi episodi della fiction troviamo Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e le new entry Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi.

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

La quinta puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda oggi, giovedì 27 aprile 2023, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.