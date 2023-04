Un passo dal cielo 7, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La seconda puntata di "Un passo dal cielo 7" va in onda oggi, giovedì 6 aprile 2023 a partire dalle 21.25 su Rai 1. Salutato il Francesco Neri di Daniele Liotti, Manuela Nappi (interpretata da Giusy Buscemi) ne raccoglie l'eredità: nell'odierno episodio la donna indaga sulla morte di una motociclista. Le ricerche sembrano indicare un collegamento tra questo caso e quello della morte di Roberta, cara amica di Manuela.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 6 aprile 2023

La scorsa settimana Rai 1 ha trasmesso la prima puntata della settima stagione di "Un passo dal cielo". I telespettatori hanno ritrovato i paesaggi e i toni a cui la fiction ci ha abituati, ma anche alcune significative novità: la più evidente è ovviamente rappresentata dall'addio di Francesco Neri (Daniele Liotti), protagonista assoluto della serie. Narrativamente il suo personaggio ha dato le dimissioni e, colpito da un nuovo lutto, si è trasferito in Slovenia. Un addio che ha messo in primo piano due personaggi già noti ai fan della fiction: Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e sua sorella Manuela (Giusy Buscemi); in particolar modo quest'ultima è in un certo qual modo diventata l'anima della serie.

Trasmessa oggi, 6 aprile, la seconda puntata stagionale di "Un passo dal cielo" ha come titolo "Altezze diverse". Il caso al centro dell'episodio verte sul drammatico ritrovamento di una giovane donna: una motociclista rinvenuta senza vita in un crepaccio. Iniziando a indagare, Manuela Nappi giunge ad una sconvolgente conclusione: questo decesso potrebbe essere strettamente legato a quello che ha portato alla morte di Roberta, una sua cara amica. Il maggiore sospettato è Luciano Paron, il rude allevatore locale che abbiamo conosciuto nel corso della precedente puntata.

Ad aiutare la Nappi troviamo Nathan, che diventa - non senza sorprese - un suo alleato. Al contempo Manuela stringe un legame più forte con Gregorio: quest'ultimo ha lo scopo di scoprire le cause e le dinamiche che hanno portato Roberta alla morte. Su altri fronti, Carolina ha a che fare con un affascinante socio di nome Hans. Il suo compagno, Vincenzo, provoca suo malgrado la gelosia della donna.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 aprile 2023)

La seconda puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda giovedì 6 aprile 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. La piattaforma RaiPlay offre l'opportunità di vedere le puntate della serie, sia in diretta streaming che on demand.