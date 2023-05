Un passo dal cielo 7, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Quella che va in onda oggi, 4 maggio 2023, in prima serata su Rai 1 è la sesta puntata (di otto) della settima stagione di “Un passo dal cielo”. Il caso della settimana è quello di un imprenditore e produttore di sci che viene trovato senza vita: la sua storia incuriosisce ed emoziona Manuela e Vincenzo, ma i due devono fare i conti anche con grattacapi sentimentali.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 7 maggio 2023

Nel corso degli ultimi giorni i palinsesti Rai delle prossime settimane hanno subito alcuni scossoni, che hanno coinvolto in modo diretto la fiction "Un passo dal cielo", giunta quest'anno alla settima stagione. Dopo la messa in onda dell'odierna puntata, Rai 1 trasmetterà nell'arco di poche ore (domenica 7 e lunedì 8 maggio) gli ultimi episodi della serie, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 18 maggio. Tutto ciò, pare, a causa dei diritti di eventi calcistici recentemente acquistati dalla Rai.

Ad ogni modo, facciamo un po' di ordine. In onda oggi, 4 maggio, la sesta puntata stagionale ha come titolo "Nido d'amore" e vede i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi alle prese con un complicato caso: ad essere stato ucciso è un imprenditore e produttore di sci. Nell'indagare, i Nappi vengono a conoscenza di una straordinaria storia d'amore, che finisce con l'emozionare i due fratelli; ma nella distrazione Vincenzo rischia di finire nei guai e non può permettersi di tralasciare la sua sfera sentimentale: da quando Eva ha fatto ritorno in città, Carolina ha cominciato a perdere certezze e adesso pretende chiarezza dall'uomo. Anche Manuela ha necessità di fare ordine nel suo passato, per non compromettere il suo rapporto con Gregorio. Nathan è intanto impegnato a dare man forte a suo nipote Mirko a ricucire rapporti interpersonali in crisi ma importanti.

Il cast della settima stagione di "Un passo dal cielo" comprende Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e le new entry Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi.

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

La sesta puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda oggi, giovedì 4 maggio 2023, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono disponibili per la visione, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.