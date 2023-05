Un passo dal cielo 7, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Eccezionalmente in onda di domenica, quella che va in onda oggi, 7 maggio 2023, dalle 21.25 su Rai 1, è la settima e penultima puntata della settima stagione di “Un passo dal cielo”. L'omicidio del guardiano di un albergo situato in riva al lago rivela una serie di sorprendenti segreti: il caso si lega alla morte di Roberta.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 7 maggio 2023

La messa in onda della settima stagione di "Un passo dal cielo" ha subito significative modifiche: in onda il giovedì, le ultime puntate sono state anticipate a domenica 7 e lunedì 8 maggio, quando la chiusura era invece inizialmente prevista per il 18 maggio. In questo spazio parliamo dunque del penultimo appuntamento dell'anno, dal titolo "Il guardiano del lago".

Il caso di questa puntata riguarda il guardiano di un albergo che si trova, come dice il titolo, in riva a un lago. L'uomo viene ritrovato morente e scattano immediate le indagini. Inizialmente le ricerche filano abbastanza lisce, al punto da lasciare pochi dubbi: tutti gli indizi accumulati portano alla figlia della vittima come responsabile quasi certa dell'accaduto.

Inaspettatamente le indagini sull'assassinio dell'albergatore rivelano qualcosa di incredibile: il lago nasconde segreti molto grandi che potrebbero rivelare la verità sulla morte di Roberta; e le sorprese non finiscono qui perché tra i colpevoli ci sarebbero persone che sembravano fidate. Per Manuela si prospetta un duro lavoro.

Vincenzo è nel frattempo travolto da questioni personali: la sua storia con Carolina continua a mostrare evidenti crepe, e in più deve domare un Huber in seria difficoltà nel rapporto con la figlia incinta.

Il cast della settima stagione di "Un passo dal cielo" comprende Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli e le new entry Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi.

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in tv e in streaming

La settima puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda oggi, domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.