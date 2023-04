Un passo dal cielo 7, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La terza puntata di "Un passo dal cielo 7" va in onda oggi, giovedì 13 aprile 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Manuela Nappi (Giusy Buscemi) indaga sulla sparizione di un cavallo purosangue, successiva alla morte del suo proprietario. Ad affiancare la giovane ispettrice c'è Nathan (Marco Rossetti). Vincenzo (Enrico Ianniello) deve intanto fare i conti con un'allarmante scoperta.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni del 13 aprile 2023

Nella puntata dal titolo "Purosangue" Manuela Nappi deve indagare sulla sparizione di un cavallo, purosangue, per l'appunto. Il proprietario di tale animale è stato ucciso da qualcuno. Ma chi è stato a meditare l'omicidio e ad attuarlo? La donna lavora ancora una volta a stretto contatto con Nathan, che in poco tempo è stato capace di accaparrarsi la sua piena fiducia. La coppia si dimostra affiatata, ma venire a capo della faccenda è più complicato del previsto.

Oltre al "caso della settimana", altre storie attraversano in modo verticale le puntate stagionali. La Nappi scopre dunque dei particolari inediti inerenti alla storia personale di Adele, la sorella di Nathan, e di Mirko, il figlio che la stessa Adele ha avuto da Luciano Paron. Parallelamente Gregorio è alle prese con la condizione da papà single e si imbatte in molte difficoltà che lui stesso non si aspettava.

Vincenzo Nappi come di consueto sostiene il lavoro della sorella Manuela, ma le sue giornate vengono scombussolate da una scoperta: un indizio gli pone molti interrogativi sulla sua relazione con Carolina, ormai consolidata e all'apparenza priva di ombre. Dal canto suo Carolina è molto indaffarata nella sua attività vitivinicola. Il sospetto di Vincenzo è amarissimo: la donna potrebbe averlo tradito.

Orfana di Daniele Liotti, la settima stagione di "Un passo dal cielo" vede Giusy Buscemi in prima linea con la sua Manuela Nappi. Ad affiancarla c'è Enrico Ianniello e un cast che comprende anche Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, e le new entry Marco Rossetti, Leonardo Pazzagli e Giorgio Marchesi.

Dove vederlo in tv e in streaming (13 aprile 2023)

La terza puntata stagionale di "Un passo dal cielo" va in onda giovedì 13 aprile 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction interpretata da Giusy Buscemi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.