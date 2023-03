Dove è stato girato Un passo dal cielo? Le location

In onda su Rai 1 a partire dal 2011, la serie televisiva “Un passo dal cielo” ha sempre fatto delle location uno dei punti dei propri punti di forza. Con il trascorrere delle stagioni non sono cambiati soltanto i personaggi protagonisti della vicenda, ma anche i luoghi di ambientazione. Andiamo alla scoperta di tali meraviglie naturali, concentrandoci in particolar modo sulle location della settima stagione della serie, al via giovedì 30 marzo 2023.

Un passo dal cielo: le location

Dalla prima stagione di “Un passo dal cielo” abbiamo seguito le vicende di Pietro Thiene, ispettore superiore del Corpo Forestale, operativo nel paese di San Candido. Interpretato da Terence Hill, il protagonista ha poi lasciato dalla quarta stagione il posto al comandante della forestale Francesco Neri, che ha il volto di Daniele Liotti. Indipendentemente dalla narrazione, che segue i personaggi tanto sul piano professionale che su quello privato, fiore all’occhiello della fiction sono gli straordinari paesaggi nei quali la storia è immersa, anima delle tante vicende raccontate. Dalla prima alla quinta stagione il centro dell’azione era San Candido, comune della provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige) che vanta, oggi, circa 3360 abitanti. Stiamo parlando di una zona dell’Alta Pusteria, un’importante località turistica, tanto dei periodi invernali quanto di quelli estivi, situata nel parco naturale delle Tre Cime.

Dalla sesta stagione il protagonista Francesco Neri si trasferisce a San Vito di Cadore, in Veneto. Cosa succede, dunque, con la settima annata della serie, adesso che il personaggio interpretato da Daniele Liotti è uscito di scena? Ebbene, l’azione non si sposta dal luogo che abbiamo imparato precedentemente a conoscere. San Vito di Cadore ha poco meno di 2000 abitanti e si trova nella provincia di Belluno. Ci troviamo ancora sulle Dolomiti, in un posto circondato dalle cime dell'Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali.

Il personaggio di Manuela Nappi, interpretato da Giusy Buscemi e dalla settima stagione protagonista assoluto della serie, si muove insieme agli altri personaggi in diverse località del posto. La produzione ha comunicato i luoghi protagonisti delle riprese - anche grazie alla collaborazione con la Regione Veneto, con il sindaco di Cortina d’Ampezzo e con il sindaco di San Vito di Cadore – ad Auronzo, nelle Cinque Torri, alla Faloria, sul lago Misurina, sul lago di Mosigo, al Passo Falzarego, al Passo Giau e in Valparola.