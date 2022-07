Un piccolo favore, stasera su Rai 2 il film con Anna Kendrick e Blake Lively: trama e casta

Un piccolo favore va in onda oggi, mercoledì 6 luglio, alle 21.20 su Rai 2. La storia è quella di Stephanie, che un giorno comincia a indagare sulla scomparsa della sua cara amica Emily. Un thriller moderno con una dose di humor. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Un piccolo favore: le anticipazioni del film

“Un piccolo favore” è un film del 2018 diretto da Paul Feig. Tratto dal romanzo omonimo di Darcey Bell, pubblicato appena un anno prima, è arduo racchiudere questo lavoro in un unico genere. La storia è quella tipica di un giallo, ma le strade intraprese dalla narrazione sposano spesso e volentieri la leggerezza della commedia. Neo-noir o black comedy a seconda dei gusti, è ad ogni modo una storia tutta declinata al femminile, interpretata da Anna Kendrick, attrice vista in “Tra le nuvole” e in molti film comici statunitensi, e da Blake Lively. Nel cast anche Henry Golding, Andrew Rannells, Linda Cardellinim Rupert Friend e Jean Smart.

La storia segue Stephanie Smothers gestisce un video-blog di successo, una giovane madre e vedova dall’animo gentile. Emily è invece una dirigente di una compagnia di moda ed è sposata con Sean. Donne molto diverse le due diventano molto amiche, anche perché i rispettivi figli sono compagni di scuola. Le due cominciano a confidarsi i più intimi segreti quando un giorno Emily, dopo aver affidato il figlio all’amica, scompare nel nulla. Certificata la sua morte, qualcuno giura di averla vista. Emily comincia a indagare sul mistero, aiutata da coloro che la seguono sul blog. AL contempo comincia ad avvicinarsi sempre più a Sean.

Dove vedere Un piccolo favore (mercoledì 6 luglio 2022)

“Un piccolo favore” viene trasmesso da Rai 2 mercoledì 6 luglio a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.