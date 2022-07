Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? La soap di Rai 3 tiene compagnia ai telespettatori anche nelle prime due settimane di agosto, portando avanti la trama relativa ai protagonisti del momento. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 1° a venerdì 5 agosto sono incentrate sulle storie di Ornella e Raffaele, Nunzio e Chiara, Micaela e il suo rapporto con Jimmy, ma non solo: anche Lara avrà un ruolo importante nel prosieguo delle serate, come sempre trasmesse alle 20.40 circa. Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022

Raffaele organizza una cena riconquistare Ornella dopo il loro allontanamento a causa di Elvira, ma non sembra tutto così semplice: per la dottoressa la crisi di coppia comincia a diventare una crisi personale. Intanto, durante un nuovo incontro al parco con i cani, mastro Peppe prova ancora l'approccio con Giulia che continua a mantenere le distanze.

Micaela propone a Niko di tornare a Maratea da Jimmy, ma Serena comincia ad avere qualche sospetto su di lei fino alla scoperta della verità. Mentre Riccardo fatica ad accettare la mancata convivenza, Rossella riceve una bruttissima notizia. Dopo la fuga di Chiara, invece, Nunzio è in crisi e non riesce a riprendersi: pur di ritrovarla, sembra disposto davvero a tutto.

Capitolo Roberto-Marina-Lara: durante la loro prima apparizione ufficiale in pubblico, la nuova coppia incontra una vecchia conoscenza, mentre Lara si scopre in difficoltà economica e decide di compiere una mossa azzardata. Ferri è del tutto ignaro di quello che sta succedendo alle sue spalle, ma Marina riflette sulla proposta ricevuta proprio dalla sua nemica.



Speranza, aiutata da Guido e Mariella e supportata da suo fratello Castrese, decide di indagare di nascosto dal padre sullo stato di salute delle bufale del caseificio di famiglia. In missione per prelevare campioni di sangue dagli animali, Speranza conta sull'aiuto di Guido, Mariella e Castrese per distrarre il padre, ma non tutto andrà secondo i piani.