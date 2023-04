Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni sulla soap di Rai 3 parlano di un colpo di scena importante soprattutto per Angela e Franco, ma anche di Alberto che continua ad avere una relazione extralavorativa con Diana e di Roberto sempre diviso tra Lara e Marina. Per sapere altri dettagli sulle trame che da, lunedì 10 a venerdì 14 aprile, terranno compagnia ai telespettatori non resta che proseguire la lettura: l'appuntamento è, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 10 al 14 aprile 2023

Alberto si prepara a passare un giorno di pasquetta diverso dal previsto e prova a recuperare terreno con Diana che però non sembra interessata allo stesso modo. Intanto nessuno dei due si è accorto che i loro strani atteggiamenti hanno attirato l'attenzione di qualcuno pronto smascherarli. Sconvolto da ciò che gli ha detto Diana, Alberto si prepara a scaricare la sua rabbia su Clara.

Colpo di scena in arrivo per Franco e Angela che si preparano a diventare, con emozioni contrastanti, di nuovo genitori: lui reagisce con dei modi poco sensibili, lei viene raggiunta da uno strano sconforto. Viola si prepara a tornare a casa di Eugenio, ma inizia ad avere nuovi ripensamenti sulla sua scelta. Damiano scopre addolorato che Viola è tornata col marito: tra lui e Rosa scoppierà un momento di passione.

Silvia è finalmente più serena ora che Nunzio e Diego stanno per dare vita alla loro nuova società e non sospetta affatto che Michele sia uno dei suoi benefattori, tanto che solo Rossella sarà riconoscente verso il proprio padre. Ma nonostante sia pronto a ripartire con una nuova immagine c'è sempre chi trama contro il Caffè Vulcano.

Roberto è raggiunto da una nuova e improvvisa urgenza scatenata da Lara. Questo lascerà Marina di stucco che, intanto, riceve la sorpresa di Anoux a Napoli. Tutto questo la porterà presto a prendere una drastica decisione pronta a mettere Roberto ancora una volta in crisi. Ennesimo litigio tra Mariella e Serena: Filippo e Guido riescono finalmente a far tornare la pace tra le rispettive mogli.