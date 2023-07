Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023 le anticipazioni raccontano del rapporto tra Nunzio e Rossella, di quello in bilico tra Eugenio e Viola, dei sospetti di Silvana che rischiano di mandare a monte il piano di Lara. Queste, ma non solo sono le vicende sviluppate nella trama della soap di Rai3, in onda come sempre alle 20.55 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023

Momenti di imbarazzo per Rossella e Nunzio entrambi raggiunti da sentimenti davvero contrastanti. Per questo motivo, il ragazzo finisce per sfogare il proprio nervosismo sul suo amico Samuel, mentre Rossella rischia di essere spesso distratta a lavoro e di contrastare con il primario Luca.

L'eccessivo affetto di Ida nei confronti di Tommaso e i ricordi di Silvana riguardo le ragioni che spinsero Lara a licenziarla, rischiano adesso di far saltare fuori le bugie di Martinelli. Roberto, dopo gli ultimi aggiornamenti da Serena, chiede spiegazioni a Lara riguardo al comportamento di Ida. Marina, invece, approfondisce con Silvana le circostanze che hanno portato al suo licenziamento.

Filippo e Serena decidono di invitare Eugenio e Viola a pranzo per discutere insieme delle prossime vacanze estive. L'atteggiamento di Viola, però, finisce per creare tensioni e si confida con Raffaele a cui ammette per la prima volta che la sua relazione con il marito è diventata semplice routine. Un'inaspettata sbornia di Eugenio porta Viola a riconoscere la sua sofferenza e la silenziosa crisi in cui la loro relazione è precipitata.

Jimmy mette in difficoltà il nonno con una richiesta particolare: Renato potrebbe deluderlo, ma Giulia risolve la situazione. E sempre Giulia decide di proporre a Luca di trasferirsi temporaneamente alla terrazza che accetta e avvisa Michele. Speranza non vede l'ora di partire per le vacanze con Samuel, ma al ragazzo viene presentata un'offerta molto interessante da Micaela che potrebbe aiutarlo a esaudire il suo sogno.

Rosa ha una nuova accesa discussione con il fratello Eduardo chele ha fatto nascondere in casa una misteriosa borsa. Damiano è sempre più inquieto per l'influenza che Eduardo ha su suo figlio Manuel.