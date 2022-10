Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole continuano ad indagare sulle storie dei protagonisti del momento, ma promettono anche immancabili nuovi colpi di scena. Marina e Roberto, Ornella e Raffaele, ma anche Viola in crisi dopo le ultime vicende sono al centro degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022, come sempre alle ore 20.55 su Rai3. Di seguito qualche dettaglio su quanto andrà in onda.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 14 ottobre 2022

Tra Viola e Gabriele inizia a nascere una strana e inaspettata sintonia, mentre Eugenio corre da Ornella preoccupato per l'incolumità della moglie. Ornella e Raffaele convengono che Viola abbia bisogno della scorta, ma lei non sente ragioni e prende una sofferta decisione che porta a mettere la parola fine al suo matrimonio.

Per quanto riguarda Marina e Roberto, chi ha tentato di ucciderli sembra ancora intenzionato a farlo. E mentre Diego rimane sempre più affascinato da Lia, Nunzio si mette alla ricerca del miglior centro di disintossicazione per Chiara che sembra disposta davvero a farlo, anche se potrebbe allontanarsi da Napoli. Manuela è sempre più amorevole e premurosa nei confronti di Niko, dettaglio che porta Serena a insospettirsi anche per via del tanto tempo trascorso con Jimmy. A Micaela la situazione infastidisce, al punto che dopo le due gemelle iniziano a litigare davanti a Serena e Filippo.

Marina è pronta a partire per il Salone nautico quando, in seguito a una violenta discussione, la donna smette di rispondere al telefono. Intanto Samuel si lascia convincere da Mariella che Nunzio è pronto a rubargli il posto da chef al Vulcano.