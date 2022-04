Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 aprile 2022 raccontano di Rossella, Riccardo e degli sviluppi della loro tormentata storia, al centro delle dinamiche della soap di Rai 3 che lascia anche ampio margine alla vicenda di Bianca, a quella di Nunzio e Chiara, Marina e Fabrizio, Nicko e Jimmy. L'appuntamento con immancabili colpi di scena, come da tradizione, è per le 20.40.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'11 al 15 aprile 2022

Riccardo e Rossella si trovano alle prese con l'arrivo del fratello di lui che riapre vecchie ferite mai del tutto rimarginate e spinge il medico a un nuovo confronto con Virginia. Preoccupato da un momento di vicinanza con lei, Riccardo prenderà una decisione definitiva con Rossella.

Sotto pressione a causa di nuova sfida della web-challenge, Bianca mostra ancora insofferenza nei confronti del padre e di Giulia, sempre determinata a portare a termine la nuova difficile sfida richiesta dal misterioso interlocutore: a finire nel mirino delle sue attenzioni sarà il cellulare di Viola.

Nunzio tenta ancora di allontanare Chiara dalla cocaina, ma Lara non molla nel suo piano. La donna rganizza una sorpresa davanti alla quale Chiara non resterà indifferente. Nel frattempo Michele, ancora all’oscuro dei problemi della ragazza, si convince che tra di loro ci siano soltanto tensioni relazionali. Chiara, messa con le spalle al muro, è costretta a prendere una decisione davvero complicata sotto ricatto di Ferri e Lara.

Fabrizio organizza una sorpresa romantica a Marina ancora profondamente in crisi: arriva per loro il momento di decidere le sorti del loro matrimonio. Intanto Raffaele, mentre Ornella è impegnata in ospedale, trova conforto in un aiutante inaspettato. Per quanto riguarda Niko e Jimmy, arriva una proposta da parte di Micaela, tornata da poco da Berlino.