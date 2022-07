Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole trovano la storia di Raffaele al centro della trama che sviluppa anche la storia di Lara e Roberto, di Nunzio e Chiara. Che succederà ai vari protagonisti del momento? Di seguito qualche dettaglio sugli episodi che andranno in onda nella settimana che va da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'11 al 15 luglio 2022

La confessione di Raffaele lascia incredulo Eugenio e genera ovvie tensioni familiari, soprattutto tra il magistrato e Viola. Il peggiore timore di Raffaele diventa realtà e Lello Valsano dà sfogo a tutta la sua natura criminale. Nicotera è raggiunto dalla notizia della violenta aggressione avvenuta in carcere ai danni di Tregara e non si dà pace. Intanto Susanna comincia il suo tirocinio in procura e inizia a interloquire con Nicotera.

Per Clara e Alberto si presentano nuovi momenti di crisi e disperazione, soprattutto per via del padre della donna. Nunzio sembra non avere più dubbi riguardo la sua fuga dall’Italia con Chiara e prepara alla gestione del Vulcano in sua assenza Samuel che sospetta qualcosa.

Arriva intanto una richiesta di aiuto da parte di Riccardo per Rossella che si accorgerà di un aspetto del carattere del fidanzato fino ad allora ignorato. Lara porta avanti il suo piano e tenta di sviare l’attenzione di Ferri sulla sua salute. Roberto, però, ha un nuovo faccia a faccia con Marina a cui ribadisce i suoi sentimenti: i due si trovano a Procida e Lara non resta a guardare.

Quanto a Mariella, si convince di essere antipatica a Serena e Angela e decide di portare avanti un'idea che però non porta a nulla di buono.