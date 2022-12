Le prossime puntate di Un posto al sole riservano nuovi tasselli nelle storie dei suoi protagonisti. Le anticipazioni della settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre 2022 si incentrano su Nunzio e la simpatia di Alice verso di lui, su Viola sempre più presa dalla situazione di Manuel ma anche sulla storia appena nata tra Diego e Lia. Non mancano nuovi capitoli sugli altri personaggi che, da Marina a Bianca, restano al centro delle trame di questo periodo. Di seguito tutti i dettagli sulla soap di Rai3 in onda, come sempre, alle ore 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022

Deluso dal comportamento di Chiara, Nunzio comincia a notare Alice sempre più interessata a lui e perciò ostile alla nonna Marina che è intenzionata a trascorrere le vacanze di Natale a Londra. E proprio in vista delle feste, Michele decide di fare a Silvia e Rossella una proposta davvero inaspettata.

Alberto continua con le indagini sul tesoro trovato nel seminterrato per capire a chi possa essere appartenuto. Scoperto chi le ha preso il tesoro, Lia inizia ad avere reazioni nervose che rischiano di compromettere il suo lavoro e il suo rapporto con Diego. Viola si imbatte in una nuova lite con Rosa, gelosa del suo rapporto con il figlio Manuel, a differenza di Damiano che la ringrazia per avergli fatto notare i problemi del bambino. Raffaele e Ornella, intanto, sono preoccupati per il prosieguo del matrimonio della figlia con Eugenio.

Dopo aver messo insieme diversi indizi, Bianca si rende conto che dietro alla challenge potrebbe esserci proprio Antonello che capisce di dover affrontare la questione. Franco, Angela e Giulia sono molto preoccupati, ma Bianca è decisa a proteggere l'amico anche a costo di mettersi in serio pericolo. Salvatore cerca un contatto con "Bufalotto" mentre Bice finisce per interessarsi molto a Castrese che ricambia le attenzioni. Mariella continua le ostilità con le gemelle Cirillo.