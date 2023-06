Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Lara che continua a tramare per tenere stretto a sé Roberto, Marina che torna a Napoli, Giulia che è sempre più vicina a Luca sono alcune delle trame raccontate nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023. Di seguito tutti gli ulteriori dettagli degli episodi in onda come sempre su Rai 3 alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Ignara delle vere intenzioni di Ida pronta a rientrare a Napoli, Lara approfitterà di una ricorrenza familiare per avvicinarsi sempre più a Roberto. Marina, però, torna in città e si scontra con Roberto: la moglie troverà il modo di scoprire tutto quello che è successo durante la sua assenza e, mentre il marito cercherà di salvare il matrimonio, lei prenderà una decisione importante. Un arrivo improvviso rischia di intralciare i piani di Lara, in partenza con il figlio per Capri.

Ornella inizia a provare molta nostalgia per il suo lavoro in ospedale ormai ridimensionato, mentre Rossella si trova sempre più in disaccordo con i modi di fare di Riccardo e si confida con Ornella. Intanto Nunzio decide di chiamare Chiara ma rimane molto sconvolto dai risvolti della telefonata. Dopo essersi scambiati un improvviso bacio, Rossella e Nunzio decidono di tornare alle loro vite di sempre. Eppure, quello appena successo, non li ha lasciati indifferenti.

Cresce l'intesa tra Giulia e Luca, cosa che infastidisce non poco Renato. Luca, poi, dovrà fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia. Mariella invita sia Castrese che Cerruti: quest'ultimo spera invano che il compagno faccia coming out. Mariella, invece, inizia a sospettare che Sasà possa nasconderle qualcosa.

Fausto avanza una proposta ai soci del Vulcano crea nuove e scomode situazioni. Niko decide di rimanere alla larga da Manuela che ha visto insieme a Costabile. Ritroviamo anche Eduardo sempre più deciso a conquistare Clara per la quale proverà a fare un gesto che lascerà la donna senza parole.